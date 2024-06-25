شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكلف لجنة المباريات بالتواصل مع "تذكرتى" لتعويض جماهيره بعد إلغاء القمة والان مع تفاصيل الخبر

وجه مسئولو النادي الأهلي لجنة المباريات للاجتماع والتواصل مع مسئولي شركة "تذكرتي" للاتفاق على كيفية تعويض الجماهير التي قامت بشراء تذاكر مباراة القمة التي لن تقام غدًا.

جاء ذلك بعدما تلقى النادي الأهلي خطابًا من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة المباراة المشار إليها في موعدها، واعتبار الأهلي فائزًا باللقاء 2- صفر.

وطلب مسئولو النادي الأهلي من لجنة المباريات بحث الأمر بشكل عاجل للحفاظ على حقوق جماهير الأهلي التي تستحق التقدير، خاصة أنها تتحمل الكثير من المتاعب للتواجد في الملاعب المختلفة من أجل مساندة فريقها في كل زمان ومكان.

وتلقى النادي الأهلي خطابًا قبل قليل من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة مباراة القمة التي كان محددًا لها غدًا الثلاثاء في السابعة مساء بملعب استاد القاهرة الدولي، واعتبار فريق الأهلي فائزًا بالمباراة 2- صفر.

وأكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، أن مباراة الغد بين الأهلي والزمالك تم إلغاؤها بعد إرسال نادي الزمالك خطابا رسميا يؤكد خلاله انسحابه من المباراة، وبناء عليه تم إخطار الأهلي بعدم التوجه إلى خوض المباراة غدا واعتباره فائزا بنتيجة 2 / 0.

وقال دياب، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": إن القمة 128 غدا لن تُلعب بعد أن أبلغنا الزمالك بعدم خوض المباراة رسميا، ووفقا لذلك لن يذهب فريق الأهلي وطاقم الحكام إلى استاد القاهرة، واعتبار الأهلي فائزا بنتيجة 2 / 0 والزمالك مهزوما، مع خصم 3 نقاط أخرى من رصيد الفريق الأبيض في نهاية الموسم الحالي.