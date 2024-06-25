رسميا.. رابطة الأندية تخطر الأهلى باعتباره فائزا على الزمالك 2 - 0

القاهرة - سامية سيد - أرسلت رابطة الأندية المصرية المحترفة، خطابا إلى النادى الأهلى تخطره بعدم إقامة مباراة القمة أمام الزمالك غدا الثلاثاء بالدورى المصرى بعد اعتذار الفريق الأبيض عن خوض اللقاء، مع اعتبار الفريق الأحمر فائزا على الزمالك 2 - 0.



خطاب الرابطة للأهلى

وأكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، أن مباراة الغد بين الأهلي والزمالك تم إلغاؤها بعد إرسال نادي الزمالك خطابا رسميا يؤكد خلاله انسحابه من المباراة، وبناء عليه تم إخطار الأهلي بعدم التوجه إلى خوض المباراة غدا واعتباره فائزا بنتيجة 2 / 0.

وقال دياب، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": إن القمة 128 غدا لن تُلعب بعد أن أبلغنا الزمالك بعدم خوض المباراة رسميا، ووفقا لذلك لن يذهب فريق الأهلي وطاقم الحكام إلى استاد القاهرة، واعتبار الأهلي فائزا بنتيجة 2 / 0 والزمالك مهزوما، مع خصم 3 نقاط أخرى من رصيد الفريق الأبيض في نهاية الموسم الحالي.