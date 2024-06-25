بعد إنسحاب الزمالك .. رابطة الأندية تخطر الأهلي بإعتباره فائزاً في لقاء القمة بنتيجة 2- صفر

الشارقة - اميمة ياسر - تلقى النادي الأهلي خطابًا من رابطة الأندية المحترفة، بعدم إقامة مباراة القمة أمام الزمالك، واعتباره فائزًا.

مباراة القمة والزمالك كان مقررًا لها، السابعة مساء غد الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري.

ونص بيان رابطة الأندية إلى النادي الأهلي على ما يلي:بناء على كتاب نادي الزمالك الوارد إلينا بشأن اعتذاره عن أداء مباراة (الأهلي والزمالك) المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 25/6/2024.

يرجى التكرم بالإحاطة بأنه تقرر عدم إقامة مباراة (الأهلي والزمالك)، والتي كان مقرر إقامتها في الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري العام، يوم 25/6/2025، على ستاد القاهرة الدولي الساعة السابعة مساءً، وذلك نظرًا لاعتذار نادي الزمالك عن أداء المباراة، مع اعتبار فوز ناديكم بالمباراة بنتيجة (2-0).

وكان الزمالك أعلن في بيان رسمي عدم القدرة على خوض مباراة القمة أمام الأهلي لظروف قهرية. طالع التفاصيل