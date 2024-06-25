شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بطولة العالم لناشئي الخماسي الحديث، بالإسكندرية خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو الجاري.

وتبدأ البطولة بمنافسات تتابع الناشئات، حيث يمثل مصر في مسابقة تتابع الناشئات فريدة أبو هاشم وزينة عام ، فيما يمثل مصر فى منافسات تتابع الناشئين الثنائي محمد حاتم وأسامة مدحت.

وبدأت منافسات البطولة بتتابع الناشئات، حيث انطلقت منافسات السلاح في العاشرة صباحًا، ثم منافسات الموانع في الساعة 3:50 عصرًا، ثم السباحة في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، والليزر رن في الساعة الخامسة وخمس دقائق.

فيما تبدأ منافسات تتابع الناشئين في الثانية عشر ظهرًا بالسلاح، ثم مسابقة الموانع في الساعة 6:50 مساءً، والسباحة 7.30 مساءً، وأخيرًا الليزر رن في الساعة 8:15 مساءً، ثم يختتم اليوم في التاسعة والنصف مساءً بتتويج الفائزين.

وتقام بطولة العالم للخماسى بمشاركة 170 لاعبًا ولاعبة بواقع 96 لاعبًا و74 لاعبة و109 مدربًا وإداريًا من 42 دولة.

كما يحضر البطولة 31 من مسؤولي الاتحاد الدولي وكبار الشخصيات، ليبلغ إجمالي عدد ضيوف البطولة بين لاعبين ومدربين وإداريين ومسؤولين 310 أفراد.