موعد مباراة الأهلى القادمة أمام فاركو فى الدوري المصري والقناة الناقلة

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يستعد فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام فاركو.



وتعد مباراة الاهلى وفاركو مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.



ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام فاركو فى الدوري المصري



يستعد الأهلى لمواجهة فاركو المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الاهلى وفاركو في الدوري

يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 42 هدف وتلقت شباكه 18 هدف.



فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر بـ جدول الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 38 هدف.

نتيجة أخر ظهور للأهلى وفاركو في الدوري

فاز الاهلى على الداخلية بهدفين مقابل هدف فى أخر ظهور بالدوري قبل أن يحقق فوز اعتباريا على الزمالك بهدفين دون رد لرفض الفارس الأبيض خوض مباراة القمة فيما فاز فاركو على الاتحاد السكندري بهدف دون رد بأخر ظهور فى المسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وفاركو فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.