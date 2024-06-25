شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يشكو لرابطة الأندية المحترفة "مباريات الرابعة عصراً" بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

أرسل مسئولو النادى الاسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن ، شكوى رسمية لرابطة الاندية المحترفة يعرب فيها عن تضرره من إقامة عدد كبير من مبارياته بالدوري المصري فى الرابعة عصراً مع ارتفاع درجة حرارة الجو وتأثير ذلك على أداء اللاعبين فى أرضية الملعب.

واستعرض مسئولو الاسماعيلى فى شكواهم عدد المباريات التى خاضوها فى هذا التوقيت مقارنة بباقى أندية المسابقة وعلى رأسها أندية الاهلى والزمالك وبيراميدز.

وطالب مسئولو الاسماعيلى رابطة الاندية المحترفة بإعادة النظر فى توقيتات مباريات الرابعة عصراً خوفاًَ من حدوث مكروه لأى من اللاعبين بسبب ارتفاع حرارة الجو.

واستقر المهندس نصر أبو الحسن رئيس النادى الاسماعيلى على صرف مكافأة الفوز للاعبيه على مودرن فيوتشر قبل مواجهة المصري البورسعيدى وذلك ضمن خطة تحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات وتعديل مسار الدراويش بجدول الدوري.



وحقق الاسماعيلى فوزاً غالياً على مودرن فيوتشر بهدف دون رد بالجولة الاخيرة لمسابقة الدوري.

ويحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق 7 فوز وتعادل في 10 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 31 هدفا.



وشهد آخر ظهور للإسماعيلى بالدوري فوزاً على مودرن فيوتشر بهدف دون رد فيما حقق الدراويش انتصاراً بهدفين مقابل هدف على فريق القناة في دور الـ"32" لبطولة كأس مصر.



ويعكف إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الاسماعيلى على إستكشاف المصري البورسعيدى بمشاهدة مبارياته الأخيرة فى الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق بحثاً عن مواصلة الانتصارات للدراويش بالمسابقة المحلية.