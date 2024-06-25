شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحذر دفاع الأهلى من خطورة استمرار هز الشباك أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى تحذيرا لخط دفاع فريقه قبل مواجهة فاركو المقبلة بالدوري، مشدداً على رفضه استمرار ظاهرة اهتزاز شباك المارد الأحمر بمبارياته الأخيرة بالدوري.

ويعود تاريخ آخر مباراة خرج منها الاهلى بشباك نظيفة فى الدوري المصري لمواجهة الجونة التى انتهت بفوز المارد الاحمر بثلاثية دون رد فى مايو الماضى ، وتلقى الاهلى بعدها هدف فى مباريات بلدية المحلة ثم فاركو ثم الاتحاد السكندري ثم الداخلية قبل أن يحقق فوزاً اعتبارياً على الزمالك بهدفين دون رد لرفض الفارس الابيض خوض مباراة القمة.

ويرغب كولر فى إيقاف مسلسل اهتزاز شباك الأهلى فى محاولة لإنهاء مبارياته بالفوز لضمان الحفاظ على اللقب المحلى.

يستعد الأهلى لمواجهة فاركو المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.



وتعد مباراة الاهلى وفاركو مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.



ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.