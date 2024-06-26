كفاراتسخيليا يصبح ثالث هدافي منتخب جورجيا تاريخيًا

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح النجم كفاراتسخيليا لاعب فريق نابولي الإيطالي ثالث هدافو منتخب جورجيا تاريخيًا بعد تسجيله في شباك البرتغال بالمباراة التي تجمع بينهما الآن ببطولة كأس أمم أوروبا .

وتقدم منتخب جورجيا على البرتغال بهدف مبكر في المباراة المقامة على ملعب فيلتينس ارينا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا " يورو 2024 ".

جاء الهدف عن طريق النجم خفيشا كفاراتسخيليا المحترف ضمن صفوف نابولي الإيطالي في الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول.

كفاراتسخيليا ثالث هدافي منتخب جورجيا

أصبح كفاراتسخيليا ثالث أكثر من سجل أهداف مع منتخب جورجيا تاريخيًا بعدما رفع رصيده إلى 16 هدفًا خلال 33 مباراة خاضها بالقميص الأحمر.

أرقام كفاراتسخيليا مع نابولي ومنتخب جورجيا هذا الموسم :

• 56 مباراة

• 26 مساهمة

• 17 سجل

• 9 اسيست

ساهم في الدوري الإيطالي ✅

ساهم في دوري أبطال أوروبا ✅

ساهم في تصفيات أمم أوروبا ✅

ساهم في أمم أوروبا ✅