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جورجيا تسجل الهدف الثاني في البرتغال وتقترب من دور الـ16 لليورو

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ياسر رشاد - القاهرة - عزز منتخب جورجيا تقدمه على البرتغال بتسجيل الهدف الثاني في المباراة المقامة الآن على ملعب فيلتينس ارينا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا.

جاء الهدف عن طريق النجم جيورج ميكوتادزي من ضربة جزاء في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وكان الهدف الأول قد جاء عن طريق النجم خفيشا كفاراتسخيليا المحترف ضمن صفوف نابولي الإيطالي في الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول.

بدأ منتخب البرتغال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ديوجو كوستا.

الدفاع: نيلسون سيميدو- إيناسيو- دانيلو بيريرا- أنطونيو سيلفا.

الملعب : ديوجو دالوت- روبن نيفيز- جواو نيفيز.

الهجوم: جواو فيليكس- فرانسيسكو كونسيساو-

بهذه النتيجة يضمن منتخب جورجيا بطاقة التأهل رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة يورو 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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