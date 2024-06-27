خالد الغندور: مطالب الزمالك لم يتم تنفيذها حتى الآن

ياسر رشاد - القاهرة - أكد خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق أن مطالب نادي الزمالك لم تتحقق حتى الأن حتى يعود للمشاركة في مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز.



وقال خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" مطالب نادي الزمالك لم يتم تنفيذها حتى الآن فعلى على أساس سيخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك مباراة سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل في بطولة الدوري الممتاز ".

وتابع:" أتمنى أن يحقق نادي الزمالك مطالبه في الفترة المقبلة وحل الأزمة بشكل نهائي ".