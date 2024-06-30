شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدعو الجماهير لمساندة الفريق الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية لنادى الاسماعيلى عبر موقع التواصل الاجتماعى أكس بيانا رسميا لمطالبة الجمهور بدعم الفريق الفترة المقبلة ودعم اللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية.

وخسر الإسماعيلى من المصري البورسعيدى بهدف دون رد بهدف دون رد بالجولة الأخيرة لمسابقة الدوري.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 28 مباراة، حقق 7 فوزا وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 32.

وجاء البيان كالتالى:



