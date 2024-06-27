كوبا أميركا 2024: فنزويلا الى ربع النهائي وخروج جامايكا

الرياص - اسماء السيد - إنجلوود (الولايات المتحدة): بلغت فنزويلا الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أميركا لكرة القدم بفوزها على المكسيك 1 0 الخميس في اينغلوود (ولاية نيو جيرزي) ضمن منافسات المجموعة الثانية في حين انتهت المباراة الثانية في هذه المجموعة بخسارة جامايكا امام الاكوادور 1 3 وخروج الاولى نهائيا من المنافسات.

في المباراة الاولى، سجل قائد فنزويلا المخضرم سالومون روندون هدف منتخب بلاده الوحيد من ركلة جزاء احتسبها الحكم على المكسيكي خوليان كينزنيس الذي ارتكب خطأ على جون ارامبورو (57).

وسنحت فرصة ذهبية امام المكسيك للخروج بالتعادل على الاقل عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لكن حارس مرمى فنزويلا رافايل رومو تصدى لمحاولة اوربلين بينيدا قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

وحسمت فنزويلا صدارة المجموعة بعد فوزها في المباراة الاولى على الاكوادور 2 1، برصيد 6 نقاط مقابل 3 لكل من المكسيك والاكوادور ولا شيء لجامايكا.

وفي المباراة الثانية، تقدمت الاكوادور بهدفين عبر مدافع جامايكا كايسي بالمر (13، خطا في مرمى فريقه) قبل ان يضيف اليافع كندري بايس الهدف الثاني من ركلة جزاء (45+4).

وبات بايس بعمر 17 عاما ثاني اصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ نهائيات كوبا اميركا.

رد مهاجم وست هام الانكليزي مايكل أنتونيو بهدف تقليص الفارق لجامايكا (54)، لكن الكلمة الاخيرة كانت للاكوادور التي سجل لها ألن ميندا هدف الاطمئنان (90+1).