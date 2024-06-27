نتيجة قرعة تصفيات آسيا النهائية لـ كأس العالم 2026

ياسر رشاد - القاهرة - أجريت اليوم قرعة المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 والتي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات اليابان – استراليا – البحرين – اندونيسيا و الصين.

كما وقع المنتخب القطري في المجموعة الأولى والتي تضم الإمارات - إيران - أوزبكستا - قيرغيزستان و كوريا الشمالية.

في حين ضمت المجموعة الأولى منتخبات العراق – الأردن – عمان – فلسطين – الكويت – كوريا الجنوبية، في مجموعة آسيوية بنكهة عربية.

نتيجة قرعة تصفيات آسيا النهائية للمونديال