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نتيجة قرعة تصفيات آسيا النهائية لـ كأس العالم 2026

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ياسر رشاد - القاهرة - أجريت اليوم قرعة المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 والتي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات اليابان – استراليا – البحرين – اندونيسيا و الصين.

كما وقع المنتخب القطري في المجموعة الأولى والتي تضم الإمارات - إيران - أوزبكستا - قيرغيزستان و كوريا الشمالية.

في حين ضمت المجموعة الأولى منتخبات العراق – الأردن – عمان – فلسطين – الكويت – كوريا الجنوبية، في مجموعة آسيوية بنكهة عربية.

نتيجة قرعة تصفيات آسيا النهائية للمونديال

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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