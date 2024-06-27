شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد: اتحاد الكرة يستعين بالخبير الأجنبى لمواجهة الأندية وليس للتطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وجيه آحمد رئيس لجنة الحكام السابق أن الإتحاد المصرى لكرة القدم يقوّم بالاستعانة بالخبراء الأجانب فى التحكيم لمواجهة الأندية وليس للتطوير.

وأوضح وجيه آحمد خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى المذاع على آون تايم سبورت إف إم، قائلا " البرتغالى بيريرا رئيس لجنة الحكام الحالى لم يلقى محاضرة واحدة للحكام منذ توليه المهمة وهناك عناصر فى التحكيم المصرى أفضل منه 10 مرات واعتراض أكثر من 15 نادى على التحكيم يدل على أن هناك مشكلة فى لجنة الحكام ".

وأضاف وجيه آحمد قائلا " صعود الحكام الصغار وإسناد بعض المباريات لهم ليس إنجاز منه ولكن نتيجة عمل لجان سابقة منحتهم ايضا بعض المباريات والدورات التدريبيه لاعدادهم لإدارة المباريات ".

وأشار وجيه آحمد قائلا " الحل الحالى فى التحكيم المصرى اختيار كادر كبير فى التحكيم لادارة اللجنة وعمل بعض الكوادر الشابه معه لاكتساب الخبرات وبناء كوادر جديدة ".

وتابع وجيه آحمد قائلا " متابعة الحكام السوشيل ميديا ضمن اسباب وضع الحكم تحت ضغط فى المباريات وهذا الأمر ظهر على بعض الحكام الكبار ".

وأختتم وجيه آحمد حديثة " لا يوجد خلاف شخصى بينى وبين جمال الغندور ولكن كان خلاف فى وجهات النظر فقط وأرحب بالعمل معه ومع عصام عبد الفتاح ايضا ".