نجم جدبد يرحل عن ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - رغم تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني مع الفرنسي كليان مبابي في صفقة انتقال حر، إلا إن جماهير الملكي تترقب قائمة الراحلين عن الفريق في الموسم المقبل.

وكانت البداية عندما رحل نجم الفريق ناتشو إلى الدوري السعودي، تتجه النية حاليا لرحيل اللاعب الشاب صغير السن إبراهيم دياز، لكسب الخبرات ومزيد من المشاركة ولو على سبيل الإعارة.

وفي نفس السياق، جدد نادي ميلان الإيطالي رغبته في استعادة خدمات الدولي المغربي إبراهيم دياز من ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقدم إبراهيم دياز أداء استثنائيًا بعد عودته إلى ريال مدريد عقب نهاية فترة إعارته الطويلة مع ميلان، رغم أنه لم يكن أبدًا الخيار الأول للمدرب كارلو أنشيلوتي، إلا أنه كان دائما يقدم إضافة قوية بالصناعة والتسجيل.

ويحظى صاحب الـ24 عاما باهتمام متزايد من مجموعة من الأندية الأوروبية أبرزها بايرن ميونخ الألماني، وأرسنال ومانشتسر يونايتد الإنجليزيين، إضافة إلى نادي نابولي الإيطالي.

دياز

إبراهيم دياز يقترب من العودة إلى ميلان الإيطالي

ووفق صحيفة “ديفينسا سنترال ” المهتمة بأخبار نادي ريال مدريد، فإن النادي الإيطالي عبر عن رغبته في التعاقد مع صانع الألعاب المغربي بعدما بصم على مستويات قوية مع الفريق الإيطالي كمعار في وقت سابق.

وأكدت الصحيفة على أن الإدارة تستهدف ضم الواعد المغربي، في صفقة تبادلية هذا الصيف، تشمل انتقال الظهير الأيسر الفرنسي، ثيو هيرنانديز إلى ريال مدريد، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية إضافية.

وأوضح التقرير، أن الصفقة لن تكون سهلة للفريق الإيطالي، على الرغم من أن ريال مدريد يبحث عن ظهير أيسر من مستوى عال، ورغبة تيو هيرنانديز في اللعب بصفوف “البلانكوس”، حسب ما ذكرته تقارير صحفية.

إبراهيم دياز مع ريال مدريد

شارك “الأسد الأطلسي” هذا الموسم مع ريال مدريد، في 44 مباراة في مختلف المسابقات، سجل فيها 12 هدفا، ومنح 9 تمريرات حاسمة، وتوج فيها بلقب الدوري الإسباني إضافة إلى دوري أبطال أوروبا.

ناتشو في الدوري السعودي

في نفس الإطار، أعلن نادي القادسية السعودي تعاقده رسميًا مع النجم ناتشو فيرنانديز قادمًا من صفوف ريال مدريد الإسباني، ضمن خطة النادي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

ومن جانبه، كشف الإعلامي الرياضي نواف العقيل تفاصيل عقد النجم الإسباني ناتشو مع نادي القادسية السعودي بعد إعلان التعاقد معه رسميًا اليوم.

وقال عقيل أن راتب ناتشو فرنانديز مع نادي القادسية = 7 مليون يورو سنويًا، مؤكدًا أن اللاعب وقع على عقود لمدة موسمين، سيحصل فيها على رواتب كاملة 14 مليون يورو.



وأكد عقيل أن الصفقة بتمويل كامل من المالك الرئيسي شركة أرامكو، والتي قامت بتمويل أكثر من صفقة للفريق الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين بعد تحقيقه لقب دوري يلو الدرجة الأولى.

ناتشو يكشف أسباب اختياره نادي القادسية



كشف النجم الإسباني ناتشو لاعب فريق القادسية الجديد أسباب اختياره الانضمام إلى النادي السعودي ورفض العروض الأوروبية الكثيرة التي حصل عليها خلال الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال ناتشو في تصريحاته خلال الظهور الإعلامي الأول لتقديمه لاعبًا لنادي القادسية: " سأذهب الى القادسية في الدوري السعودي والذي يتطور كثيرًا وهناك العديد من النجوم العالميين ".

وأضاف: " القرار الذي اتخذته بمغادرة ريال مدريد هو أصعب شيء حدث لي في حياتي كلها، واختياري للدوري السعودي بسبب أنني لا أريد خوض مباريات ضد الريال في الفترة المقبلة ".

وتابع: " احتاج الى تجربة جديدة في كرة القدم، وسعيد بقرار انضمامي إلى صفوف نادي القادسية ".

إنجازات ناتشو مع ريال مدريد

"الدوري الإسباني 4 مرات، دوري أبطال أوروبا 6 مرات، كأس ملك إسبانيا مرتين، كأس السوبر الأوروبي 3 مرات، كأس العالم للأندية 5 مرات".