الامارات | مدرب باراغواي يحذر لاعبيه من فينيسيوس والشمس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير الفني لمنتخب باراغواي، الأرجنتيني دانييل غارنيرو، أنه يتعين على فريقه تقليص المساحات ومنع فينيسيوس جونيور من تقديم مستواه للفوز على البرازيل في المباراة الحاسمة بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة "كوبا أمريكا 2024".

وقال غارنيرو في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة المرتقبة على ملعب أليغيانت في لاس فيغاس (نيفادا): "المنافس فريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، علينا أن نطبق نفس ترتيب المباراة الأخرى (التي خسرها أمام كولومبيا)، ولكن علينا أن نكون أكثر حدة في الهجوم".

وأضاف: "البرازيل لديها الكثير من الأفراد الخطيرين للغاية، سنحاول بشكل عام تقليص المساحات أمامهم، حتى لا يتمكنوا من فرض أسلوب لعبهم بالكامل، وأن يكون لدينا انتقالات حتى يتمكن لاعبونا من استغلال المساحات".

ولم يخفِ غارنيرو بعد الهزيمة أمام كولومبيا، متطلبات المباراة المرتقبة أمام البرازيل، التي بدأت هي الأخرى بتعثر (0-0) أمام كوستاريكا.

وفي هذا الصدد، قال: "إنها مباراة مختلفة، لكننا نخوضها بإلحاح وحاجة ماسة إليها، سيتعين علينا القيام بعملنا، وأن نكون في أفضل حالاتنا لتحقيق النتيجة التي نحتاجها، وهي الفوز".

وتابع: "سنصر على إجراء بعض التغييرات من أجل تحقيق النتيجة التي ستمنحنا الكثير من الطمأنينة والراحة النفسية بسبب القلق الذي نعيشه، الفوز والهدف سيمنحنا الكثير من الأمان والثقة".

وذكر المدرب: "أنه يأمل" أن يكون جميع لاعبيه متاحين لمواجهة البرازيل.

وأشار إلى أن حرارة الجو في لاس فيغاس، حيث تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة، أجبرته على تغيير خطة التدريب.

وقال غارنيرو إن "الحرارة في التدريبات خانقة للغاية، والشمس شديدة للغاية، تغيب الشمس في وقت متأخر، وقمنا بتعديل خططنا لأن ذلك كان ضرورياً".