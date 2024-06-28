شكرا لقرائتكم خبر عن شرطان لبقاء إبراهيما نداى فى الزمالك.. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

وضع مسئولو نادى الزمالك شرطان لبقاء السنغالى إبراهيما نداى فى القلعة البيضاء وعدم رحيله بنهاية الموسم أولهما الموافقة على تخفيض عقده خاصة أنه يتقاضى مبلغ مليون و100 ألف دولار فى الموسم، حسبما أكد مسئولى القلعة البيضاء وهذ رقم كبير على خزينة النادى مقابل المردود الفنى الذى يقدمه اللاعب.

وكشف مصدر لليوم السابع أن بقاء نداى أيضا في الزمالك حال موافقته على تخفيض عقده مرتبط بالرؤية الفنية للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خاصة أن هذا الملف بكامله تحت تصرفه،وهذ الشرط الثانى الذى اتفق عليه مسئولى القلعة البيضاء لبقاء اللاعب داخل صفوف الفريق.

من ناحية أخرى كشف مصدر بالزمالك أن النادى الأبيض يحق له تجديد رخصته الأفريقية طبقاً للائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"،وتؤكد اللائحة التي استعان بها الزمالك أن النادى يحق له تجديد رخصته الأفريقية لأن الزمالك ليس لديه أي مديونية خاصة بـ خالد بو طيب أو غيره حتى تاريخ 31 مارس 2024، وهو الموعد المحدد في اللائحة، خاصة أن لزمالك تلقى خطابا بإيقاف القيد بسبب خالد بوطيب في شهر أبريل، أي بعد الموعد المحدد، وبالتالي وطبقا للائحة يحق لـ الزمالك الحصول على الرخصة.