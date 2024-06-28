الامارات | حدث تاريخي في كرة السلة الأميركية.. ليبرون جيمس وابنه في فريق واحد

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حدث تاريخي في كرة السلة الأميركية.. ليبرون جيمس وابنه في فريق واحد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيصبح ليبرون جيمس وبروني جيمس بداية من الموسم المقبل، أول أب وابن يلعبان سوياً في نفس الفريق في تاريخ دوري السلة الأميركي، وهو حدث تاريخي نادر في الرياضات عموماً.
احتفى الحساب الرسمي لنادي ليكرز على "إكس" بالحدث، ونشر صورة ليبرون جيمس وهو يحمل في أحضانه نجله بروني.
وأعلن نادي ليكرز، اليوم الجمعة، تعاقده مع بروني جيمس، لينضم رسمياً إلى كتيبة الفريق المدججة بالنجوم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App