الامارات | قائد سلوفاكيا يراهن على تراجع مستوى "الأسود الثلاثة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد قائد منتخب سلوفاكيا، ميلان سكرينيار، خلال مؤتمر صحافي أن إنجلترا لا تمر "بأفضل فترة" لعب، مضيفاً أن فريقه لديه "فرصة سانحة" للفوز على كتيبة غاريت ساوثغيت.

وكشف مدافع باريس سان جيرمان أنه يعرف جيداً حالة منافسه المقبل في ثمن نهائي "يورو 2024"، خاصة وأن إنجلترا لم تفز سوى بواحدة من 3 مباريات في دور المجموعات (1-0 على صربيا)، وستدور حولها الكثير من الشكوك أمام سلوفاكيا.

وقال سكرينيار: "إنجلترا مدججة بالنجوم الكبار، لديها لاعبون جيدون، لكننا شاهدنا بعض المباريات في المجموعة ولم يصلوا حتى الآن لأفضل مستوى لهم، لذا فقد تكون هذه فرصتنا المواتية للفوز عليهم، إذا لعبنا كفريق، مثلما فعلنا في التصفيات ودور المجموعات، اعتقد وأتمنى أن نتمكن من الفوز عليهم".

وأكد: "هذا الفوز سيكون بالتأكيد مميزاً، ليس فقط بالنسبة لي، بل لكل الشعب السلوفاكي، إذا فازت سلوفاكيا على إنجلترا، أظن أنها ستكون أفضل نتيجة لسلوفاكيا على مدار تاريخها، أتمنى واعتقد أن بوسعنا فعلها".

بالمثل، تطرق سكرينيار إلى إمكانية مواجهة هاري كين، مذكراً بأنه سبق وتواجه معه في مناسبات سابقة قائلاً: "لعبت بالفعل أمامه ربما مرتين أو 3، لذا أعرف كم هو خطير، ستكون مباراة ممتعة جداً، بمواجهات رائعة، أنا سعيد وأتوق للعب".

كما اعتبر المدافع السلوفاكي أن إنجلترا تثق كثيراً في المهارات الفردية للاعبيها لأنهم يعرفون أن بمقدورهم إنهاء المباراة في أي لحظة، لذا أبرز أهمية مواجهة هؤلاء اللاعبين عبر العمل الجماعي.