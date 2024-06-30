أبرز أحداث يونيو2024.. ظهور زوجة الخطيب وزواج محمد هاني ومشوار المنتخب وإحصائيات اليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- وائل توفيق:

كتب- مصطفى الجريتلي- محمد خيري- محمد القرش- يوسف محمد- نهى خورشيد- - هند عواد:

شهد شهر يونيو المنقضي عدة أحداث رياضية حققت رواجًا كبيرًا، نرصد لكم هنا في هذا التقرير أبرز هذه الأحداث، يمكنكم مطالعتها من خلال هذه الروابط..

لماذا بكت زوجة الخطيب في حفل النادي الأهلي لمشروع القرن؟

شهد حفل تدشين النادي الأهلي لمشروع القرن، لقطة مؤثرة لنيرفين فريد زوجة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي... للتفاصيل اضغط هنا

حصاد شهر يونيو2024.. " نجوم الأهلي ومحمد صلاح".. أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني

احتفل محمد هاني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر بحفل زفافه على حبيبة أبو الفتوح شقيقة زوجة حسام غالى عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء بعد قصة حب دامت 4 سنوات.. للتفاصيل اضغط هنا

"حصد 4 نقاط في يونيو".. ماذا ينتظر منتخب مصر المعسكر المقبل؟

خاض المنتخب الوطني تحت قيادة المدير الفني حسام حسن خلال شهر يونيو مباراتين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

منتخب مصر في يونيو.. ظهور أول لمحمد صلاح تحت قيادة حسام حسن

شهد مطلع شهر يونيو الجاري حسم ما كان يُثار عن وجود أزمة بين نجم المنتخب الوطني محمد صلاح والجهاز الفني الجديد للمنتخب تحت قيادة حسام حسن.. ... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ماذا قدم منتخب مصر في شهر يونيو2024؟

أنهى المنتخب الوطني المصري شهر يونيو متقدماً مركزًا في جدول تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).. ... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

من الانسحاب إلى العودة.. تفاصيل أزمة الزمالك بخصوص مباراة القمة

ضجة كبيرة أحدثها انسحاب فريق الزمالك من مواجهة الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، وتهديده بعدم خوض مباريات الدوري سوى عقب خوض الفريق المنافس مبارياته المؤجلة... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"السيتي في المقدمة".. لاعبي الدوري الإنجليزي في بطولتي كوبا أمريكا واليورو (19 صورة بالإحصائيات)

يتابع كل عشاق كرة القدم حول العالم، بطولتي أمم أوروبا 2024 والمقامة حالياً في ألمانيا، والتي تعد أحد أهم البطولات على مستوى المنتخبات، بالإضافة إلى بطولة كوبا أمريكا والتي تحظى هي الأخرى بمتابعة جماهيرية كبيرة... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا