أساطير الأولمبياد: من كوهي أوتشيمورا إلى سيمون بايلز (5/5)

الرياص - اسماء السيد - باريس : عرف الياباني كوهي اوتشيمورا، أحد أعظم لاعبي الجمباز في التاريخ، أحصنة القفز، العوارض الثابتة وأجهزة الحلق مذ كان بعمر الثالثة بجواره والديه اللاعبين.

ساعياً إلى الكمال في كل نقلة، أحرز البطل القومي المكنّى "الملك كوهي" ذهبيتين متتاليتين في المسابقة الكاملة بنسختي 2012 و2016.

في نسخة ريو دي جانيرو 2016، انتزع الذهب بشكل درامي على الجهاز الأخير، بعد أداء رائع على العارضة الثابتة، في عودة وصفها لاحقاً بالمعجزة.

أصبح أول لاعب جمباز في 44 سنة يحرز ذهبيتين متتاليتين في المسابقة الكاملة.

انتهت حقبته عندما سقط عن العارضة أمام أبناء بلده خلال تصفيات أولمبياد طوكيو.

أليسون فيليكس: تخمة الميداليات

تُعدّ الأميركية أليسون فيليكس العداءة الوحيدة تحرز سبع ميداليات ذهبية في الألعاب الأولمبية.

مع 11 ميدالية في رصيدها، هي الأكثر تتويجاً على الساحة الأولمبية في رياضة أم الألعاب.

أحرزت أولى ميدالياتها، فضية 200م، في أولمبياد أثينا 2004، والأخيرة، برونزية 400م، في طوكيو صيف 2021. بينهما، حصدت ذهبية 200م في لندن 2012 ومجموعة من الذهبيات في سباقات التتابع.

شاركت في طوكيو بعد ثلاث سنوات على انجاب طفلتها اثر عملية قيصرية طارئة.

مدافعة قوية عن حقوق الامهات العاملات، انفصلت عن راعيها لفترة طويلة، شركة نايكي، بعد تقليص إيراداتها خلال حملها.

كايتي ليديكي: ملكة السباقات الحرّة

تهدف ابنة السابعة والعشرين إلى كتابة التاريخ هذه السنة في باريس، بأن تصبح أول سباحة تحرز ذهبيات في أربع نسخ متتالية في نفس السباق (800م حرة).

كانت بعمر الخامسة عشرة عندما توّجت مرّة أولى في 800م عام 2012 في لندن، وكرّرت ذلك في ريو ثم طوكيو.

لم تخسر لمدة 13 عاماً في مسافتها المفضلة، لكن في شباط/فبراير تفوّقت عليها الكندية اليافعة سامر ماكنتوش (17 عاماً) في حدث في فلوريدا.

مهما حصل، دخلت ليديك يالتاريخ. في عام 2023، حصدت لقبها الـ16 الفردي في بطولة العالم، أكثر بلقب من حامل الرقم القياسي مواطنها الأسطوري مايكل فيلبس.

سيمون بايلز: موهبة خارقة للطبيعة

ستتركّز الأنظار في باريس على سيدة تُعدّ أفضل لاعبة جمباز في التاريخ، أعادت تعريف هذه الرياضة على غرار ما فعلت مواطنتها سيرينا وليامس في كرة المضرب.

تألقت ابنة السابعة والعشرين في أولمبياد ريو 2016، محرزة أربع ذهبيات، المسابقة الكاملة، حصان القفز، الحركات الأرضية ومسابقة الفرق.

لكن بعد خمس سنوات، انسحبت بشكل دراماتيكي من معظم المسابقات في طوكيو، بعدما عانت من فقدان التوازن وادراك المكان في الهواء عُرف باسم "الالتواءات" (تويستيز).