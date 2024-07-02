ملف رياضة الخليج 365.. تحرك عاجل من بيراميدز.. رباعية الأهلي.. ورحيل لاعب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الإثنين، أبرزها تحرك بيراميدز العاجل بشأن قرار رابطة الأندية المحترفة باستكمال مباراة سموحة، ورباعية الأهلي في مرمى طلائع الجيش، ورحيل لاعب الزمالك.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الإثنين:

تحرك عاجل لبيراميدز بعد قرار استكمال مباراة سموحة

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، تحرك سريع للنادي، ردا على قرار رابطة الأندية المحترفة، باستكمال مباراة سموحة مرة أخرى.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الأهلي يواصل انتصاراته برباعية أمام الطلائع

فاز فريق الأهلي برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعته بنظيره طلائع الجيش مساء اليوم الإثنين في مؤجلة من الجولة 13 من بطولة الدوري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رسمياً.. الزمالك يُعلن رحيل لاعباً جديداً

أعلن نادي الزمالك بصورة رسمية اليوم الإثنين رحيل المدافع الدولي الفلسطيني بصفوفه ياسر حمد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لاعب فالديراس الإسباني لـ "الخليج 365": هربت من الأهلي من أجل الاحتراف

شهدت الفترة الأخيرة تواجد عدد من اللاعبين الناشئين المصريين المحترفين بالخارج على الساحة، وتطالب الجماهير الجهات المعنية بضرورة التواصل معهم من أجل تمثيل منتخب مصر بجميع فئاته السنة والنهوض بالمنتخب الوطني.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فيتوريا يُحرك شكوى جديدة لدى "فيفا" ضد اتحاد الكرة

كشف مصدر عن تحرك جديد من محامي المدير الفني البرتغالي السابق للمنتخب الوطني، روي فيتوريا ضد اتحاد الكرة بخصوص مستحقاته المالية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

14 صورة من حفل زفاف "أجويرو" لاعب المنتخب الأولميبي السابق

أقام لاعب الداخلية وغزل المحلة الأسبق، عبد الرحمن عاطف الشهير بـ "أجويرو"، حفل زفافه أمس الأحد، بحضور عائلته وعدد من زملائه وأقاربه.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فرنسا تتخطى عقبة بلجيكا بصعوبة وتتأهل لربع نهائي يورو 2024 (فيديو)

انتهت مباراة فرنسا وبلجيكا التي أقيمت اليوم الإثنين، ضمن مواجهات دور الـ16 من بطولة يورو 2024... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا