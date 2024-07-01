إبراهيم صلاح: زيزو إضافة للمنتخب الأولمبي.. وهذه مشكلة الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد إبراهيم صلاح، لاعب الزمالك السابق بمستوى أحمد السيد زيزو، نجم الفريق الكروي الأول بالنادي في الفترة الأخيرة.

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وقال إبراهيم صلاح في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية المحور: "الشغل الشاغل للنادي الأهلي هو التعاقد مع ظهير أيسر بعد إصابة علي معلول".

وتابع: "الأهلي يمكنه الحصول على أي لاعب، لأنه يمتلك موارد مادية كبيرة، وهناك أزمة في مركز الظهير الأيسر في الدوري ومعظم المحترفين يلعبون في مركز الظهير الأيسر".

وأكمل: "الزمالك عنده مشكلة كبيرة إنه بيمشي على سطر ويسيب سطر، تبقى كسبان بطولة قارية وبعدها تخسر من فريق صغير، علينا التفكير في استمرارية الفوز، وهذا المركز لا يليق بالزمالك".

وأتم: "زيزو إضافة كبيرة للزمالك ومنتخب مصر، وله طريقة لعب وأداء متميز، وسيكون تواجده مهم للغاية مع المنتخب.