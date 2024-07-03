«مش روميو وجولييت» رسالة حب وتسامح

ياسر رشاد - القاهرة - على الحجار: نسعى لتقديم عمل يحترم عقلية الجمهور

أيمن الشيوى: رؤية جديدة ومختلفة لجذب الجمهور لـ«القومى»

المخرج عصام السيد: نقدم قالباً موسيقياً استعراضياً فى إطار فانتازيا

رانيا فريد شوقى: نجاح العرض فاق التوقعات

ميدو عادل: سعيد بالإقبال الكبير على المسرحية

دعوة للحب ورسالة للتسامح، ونبذ الفتن ومحاربة العنصرية، والالتفاف حول الوطن تحت راية الأخوة، رسالة يقدمها المسرح القومى، عبر مسرحية «مش روميو وجولييت» وهو عرض استعراضى غنائى راقص، ناقش قضايا عدة، منها محاربة الدروس الخصوصية، ودعوة لتعليم الطلاب التعاون، وسط إقبال جماهيرى كبير، رافعاً شعار «كامل العدد».

العرض من بطولة الفنان على الحجار ورانيا فريد شوقى وميدو عادل وإخراج عصام السيد، صياغة شعرية: أمين حداد وموسيقى وألحان أحمد شعتوت، واستعراضات شيرين حجازى، وديكور محمد الغرباوى، إضاءة ياسر شعلان، جرافيك محمد عبدالرازق، إعداد عصام السيد ومحمد السورى، ملابس علا جودة، مى كمال، فوتوغرافيا عادل مبارز، دعاية محمد فاضل، مساعدا الإخراج حمدى حسن، ومحمود خليل، مخرج منفذ صفوت حجازى، وإخراج عصام السيد، بأسعار للتذاكر بـ60 جنيهًا و80 جنيهًا و110 جنيهات»، والحجز من خلال شباك التذاكر فى المسرح فقط من الرابعة مساءً يوميًا ولا يوجد حجز أون لاين.

ويعيد العرض المسرحى «مش روميو وجولييت» على الحجار مجدّداً إلى خشبة المسرح بعد غياب 17 عاماً منذ مسرحية «يمامة بيضا»، إذ قدم الحجار على مدى مسيرته الفنية عروضاً حققت نجاحاً جماهيرياً، منها «ليلة من ألف ليلة»، و«أولاد الشوارع»، و«اتنين فى قفة»، و«خايف أقول اللى فى قلبى».

وعلق الفنان على الحضور الجماهيرى الكبير الذى حققته المسرحية قائلاً: الحمد لله نسعى لتقديم عمل يحترم عقلية الجمهور.

وأوضح أننا منذ عهد سلامة حجازى وسيد درويش، لم نقدم أوبرت غنائياً، لافتا أن مسرحية «مش روميو وجوليت»، عرض غنائى والتمثيل فيها لم يتعد 20%، وكل الكاست المشارك يغنى مثل رانيا فريد شوقى وميدو عادل وعزت زين، كما أن هناك مطربين من الأوبرا يشاركوننا الغناء المطربة أميرة أحمد والمطرب آسر على.

وأكد أن مخرج العمل مخرج كبير دائماً ما يقدم أعمالاً عظيمة استعراضية، كما أن لدينا كاتباً غنائياً أمين حداد.

وقال الفنان أيمن الشيوى، مدير المسرح القومى، إن المسرحية منذ بداية العرض فى ثانى أيام العيد تشهد إقبالاً قوياً، وصالة العرض دائماً كاملة العدد، لافتاً أن العرض يقدّم المسرحية برؤية جديدة فى قالب موسيقى استعراضى، لافتاً إلى أن المسرح القومى منوط به تقديم الأعمال العظيمة، العالمية أو العربية أو المصرية، وهذا ما نقوم به دائماً، خصوصاً أنّ أعمال شكسبير تقدّمها المسارح فى مختلف أنحاء العالم.

وأكد أننا نحاول استرجاع الجمهور من خلال خطة تعتمد على تقدم عروض ترقى لمستوى المسرح القومى، لافتاً إلى أن المسرح القومى هو الأهم فى مصر على مر العصور، وأسعى لإعادة جذب الجمهور وهو ما حدث خلال آخر عرضين تم تقديمهما على خشبة المسرح القومى، ومنها عرض «سيدتى أنا» الذى حقق حضوراً كامل العدد لمدة خمسين ليلة عرض متتالية.

وأوضح أنه لديه أحلام وطموحات يرغب فى تنفيذها كثيراً، ولكن الواقع يقيد تلك الطموحات والأحلام، نتيجة لظروف الإنتاج والميزانيات، ولكن أسعى لاستغلال كل الإمكانيات المتاحة وإعادة تدوير الديكور وإعادة تقديم العروض بميزانية حسب الظروف المتاحة، لافتا أن الدولة لا تبخل، على الإنتاج ولكن لدينا حدود فى الإنفاق، لكون الدولة تقدم خدمة ثقافية لها عائد مادى بسيط، ولكن نحقق عائد مادى يساعدنا على إعادة العروض والإنتاج ولا بد أن يكون القطاع الخاص متمثل فى البنوك والأندية لها دور لإنتاج مشترك مع الدولة والعالم كله يكون مدعوماً من المؤسسات الخاصة لكون أن صناعة الدراما والسينما أًصبحت جاذبة للفنانين.

وقال مخرج العرض، عصام السيد، إن العرض المسرحى «مش روميو وجولييت» هو عرض غنائى استعراضى، ونوع نادر يقدم فى مصر وهى الأوبرا الشعبية، مؤكداً أن أجزاء كبيرة من الغناء لايف ولكن الموسيقى مسجلة، مشيراً إلى أن فكرة أن تتواجد الفرقة الموسيقية كاملة لايف طوال ليالى العرض، ستكون مكلفة جدًا.

المخرج عصام السيد

وأكد أن العرض موجه للشباب مع أننى لا أقدم عرضاً لفئة عمرية معيّنة، ولكن العرض به عناصر شبابية كثيرة، وفكرة العمل عصرية، والعرض فكرته مختلفة تماما عن مسرحية «روميو وجولييت»، وكل ما تم أخذه من هذه المسرحية مشهدين فقط، متابعاً «المعالجة والطريقة مختلفتان، ونوع موسيقى مختلفة، وهى تجربة جديدة قائمة على الأوبرا الشعبية».

وعن سبب اختيار اسم العرض قال: هى بالفعل مش روميو وجولييت، ليست مسرحية روميو وجولييت، ولكن العرض مستوحى منها، وفكرة العرض لدى من 2014، وحاولت تقديمها من عامين تقريبًا فى الأوبرا، ولكن لظروف توقفت، ثم قدمت الفكرة فى المسرح القومى.

وقالت الفنانة رانيا فريد شوقى، إنها سعيدة بردود الفعل من الجمهور حول العرض، تواجد الجمهور بشكل كامل العدد يومياً، مؤكدة أن العرض حقق نجاحًا كبيرًا، مؤكدة إنها لم تتوقع كل هذا النجاح، ورد فعل الجمهور الكبير على العرض المسرحى، خاصة أنها غابت عن خشبة المسرح لمدة 5 سنوات، منذ آخر عمل مسرحى لها عام 2019 من خلال مسرحية «الملك لير» أمام الفنان يحيى الفخرانى وقدمت دور جونريل، ومن قبل قدمت عدة أعمال مسرحية منها: بابا جاب موز، ربنا يخلى جمعة، كجيون كسب المليون، مولد سيدى المرعب، حلاق بغداد، قصة الحى الغربى، اللعب مع العيال، غراميات عطوة أبومطوة.

رانيا فريد شوقي خلال العرض

وأكدت أن مشاركة نجم كبير مثل على الحجار، ومشاركة النجم محمد عادل- ميدو- شىء رائع، والنجاح كرم كبير من ربنا.

وقال الفنان محمد عادل ميدو، إن عرض «مش روميو وجولييت» تجربة فريدة من نوعها، حيث يقدم جميع المشاركين فى العرض بعض الأغانى.

وأكد أنه سعيد بالإقبال الكبير على المسرحية، « كامل العدد»، لافتا أنه بداية خير، مضيفا أن جمهور المسرح بدأ يعود تدريجياً، متمنياً عودة الجمهور بكل قوى والنهوض بأبوالفنون.

وأوضح أن الكواليس كانت ممتعة من غناء ورقص وتنطيط مع ناس بتحبها من قلبك، وفى بيتك اللى هو المسرح القومى، المسرحية بتتكلم عن الحب فى حياتنا بشكل عام.

أما عن الإقبال الكبير على المسرحية، بعرض كامل العدد، قال: رزق ربنا قبل كل شىء ومش أول مرة تحصل، لما تتعب من قلبك ربنا بيكرمك.

وأوضح أن المسرح هو «بيتى الأساسى»، متمنياً الوجود الدائم به، و«ربنا يكملها على خير»، وأنا دائماً أقرأ وأشاهد وأطور نفسى فى مهنتى فلابد من التعب والإخلاص والشخص يحب العمل اللى يقوم به ويخلص فيه، وربنا يكرمه ودى كلمة السر، مؤكداً أن المسرح يمر بأزمة ولكنه بدأ يعود لمكانته من خلال العروض المقدمة فى إجازة عيد الأضحى، ولكن المحبين للمسرح والمخلصين ليه، هيفضلوا فى ظهره.