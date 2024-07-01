ناقد رياضي : جوميز كان يرغب في خوض لقاء القمة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أحمد الخضري، أنه كان مؤيدًا لعدم خوض الزمالك مواجهة الأهلي، لكن التراجع بعد ذلك يؤكد عدم احترام المجلس لجماهيره، وهو ما جعل هناك حالة غضب عارمة، والتي قررت مقاطعة مواجهة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا.

وقال الخضري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "جوميز مدرب الزمالك كان يرغب في خوض لقاء الأهلي، والانسحاب أمام الفريق الأبيض تسبب في حالة غضب عارمة ومن داخل النادي أيضًا".

وأضاف: "كان هناك ضغوط كبيرة على حسين لبيب لعدم خوض لقاء الأهلي، ولو كنت مكانه سأخوض اللقاء بعد إيصال الرسالة، لكن البعض كان سيكيل الاتهامات للمجلس، ولو عادت عقارب الساعة، فلن يتخذ مجلس الإدارة هذه القرارات مطلقا، ولابد للمجلس من مراجعة الحسابات".

وأكمل: "قرار إستكمال لقاء سموحة وبيراميدز غريب جدًا، وغير موجود في اللائحة، والأهلي لن يصمت إزاء ذلك وسيتم التحرك من جانبهم في الوقت المناسب".

وأتم: قرار نادر قمر الدولة بالتصوير مع امام عاشور لاعب النادي الأهلي قرار خاطئ".