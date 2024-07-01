شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح خط مفاوضات مع ظهير الريان القطري لتدعيم الجبهة اليسرى والان مع تفاصيل الخبر

فتح مسئولو النادي الأهلي اتصالات مع حازم شحاتة ظهير أيسر الريان القطري من أجل التعاقد معه لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق الأحمر فى الموسم المقبل، في ظل معاناة الجبهة اليسرى من نقص فى الأهلي منذ إصابة الدولي التونسي علي معلول بقطع في وتر أكيلس وإجراء عملية جراحية.

ويحمل حازم شحاتة الجنسيتين المصرية والقطرية، وهو ما يراه مسئولو الأهلي مناسبا لأنه ليحجز مكانا فى قائمة اللاعبين الأجانب بصفوف الفريق الأحمر، بنفس النظام الذي اتبعه مع الفلسطيني وسام أبو علي والذي يعامل كلاعب محلي ويوسف أيمن مدافع الدحيل القطري والذي اقترب بشدة من الانضمام للقلعة الحمراء.



ومثل حازم شحاتة منتخب قطر من قبل ويقدم مستويات طيبة مع الريان القطري، الذى يتمسك ببقاء ظهيره الأيسر باعتباره من الركائز الأساسية في صفوف الفريق القطري.



ويحاول الأهلي التعاقد مع ظهير أيسر جديد لحل أزمة النقص العددي قبل الموسم الجديد، لاسيما وأن هناك أكثر من اسم مرشح لتدعيم الجبهة اليسرى منهم المغربي يحيى عطية الله.