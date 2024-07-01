شكرا لقرائتكم خبر عن حسم 3 ملفات فى الزمالك بعد انتهاء أزمة استكمال مباريات الدوري والان مع تفاصيل الخبر

شهد نادى الزمالك انفراجات عديدة بعد انتهاء أزمة استكمال الدورى، بعد الاعتذاز عن خوض مباراة الأهلى مؤخراً والعودة مجددا للمشاركة فى الدورى، وتحقيق الفوز على سيراميكا بنتيجة 4 /2 بعد إصدار بيان أسباب العودة لاستكمال المسابقة للتوضيح للجماهير البيضاء.

وأبرز انفراجات الزمالك كالتالى:

كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك عن تلقى القلعة البيضاء تأكيدات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بـ"مد" مهلة الحصول على رخصة المشاركة الأفريقية، لتكون 5 يوليو المقبل بدلاً من 30 يونيو.

كما نجح مجلس إدارة نادي الزمالك فى تجديد التعاقد مع محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة أربعة مواسم بداية من الموسم المقبل.

أعلن نادي الزمالك رسمياً تفعيل بند شراء محمد شحاتة لاعب وسط الفريق من طلائع الجيش، وتوقيع اللاعب على عقود انتقال للأبيض لمدة خمسة مواسم بداية من الموسم المقبل.

وكتب الزمالك على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "شحاتة زملكاوي لمدة 5 سنوات .. الزمالك يعلن رسميًا تفعيل بند شراء محمد شحاتة من طلائع الجيش".