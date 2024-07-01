شكرا لقرائتكم خبر عن خطة كولر لحل أزمة الهجوم فى الأهلي بعد رحيل موديست واستبعاد كهربا والان مع تفاصيل الخبر

أصبح الفلسطينى وسام أبو على المهاجم الوحيد فى قائمة الأهلى التى تواجه طلائع الجيش الليلة فى الدوري، بعد استبعاد محمود كهربا لأسباب فنية، ورحيل الفرنسى أنتونى موديست بسبب نهاية عقده.

وينوى السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، توظيف طاهر محمد طاهر فى مركز المهاجم لتعويض النقص العددى فى خط الهجوم، وكذلك تجهيز بيرسى تاو لأداء نفس الدور حين يتعافى من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية والتى لا تزال تبعده عن مباريات المارد الأحمر.

ورغم تباين مشاركات وسام أبو علي مع الأهلي في كل البطولات بسبب الإصابة إلا أنه أثبت حضوراً قوياً فى هز شباك الخصوم.

وسام أبو علي انضم لصفوف الأهلي في يناير الماضي، وشارك مع الفريق فى 15 لقاءً، ونجح فى تسجيل 5 أهداف وصنع أربعة أخرى، وتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وعلى صعيد بطولة الدوري، شارك وسام أبو علي فى 8 مباريات سجل أربعة أهداف وصنع مثلها.

وشارك طاهر محمد طاهر أساسياً في مباراة فاركو في الجولة الـ28 لبطولة الدوري الممتاز، والتي فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف، لكنه مُرشح بقوة للرحيل عن الأهلي فى الموسم المقبل.

وشارك طاهر مع الأهلى هذا الموسم فى 31 مباراة بواقع 1046 دقيقة لعب بكل البطولات، وسجل هدفاً واحداً وصنع أربعة أهداف أخرى، وخاض اللاعب مباراة دولية واحدة مع منتخب مصر الأول.

وإجمالا.. شارك طاهر محمد طاهر مع الأهلى فى 146 مباراة سجل خلالها 15 هدفا وصنع مثلها وتوج مع المارد الاحمر ببطولة كأس مصر مرتين والسوبر المصرى مرتين وبطولتين كأس السوبر الأفريقى، وبطولة دورى أبطال أفريقيا مرتين بالإضافة إلى ثلاث برونزيات بكأس العالم للأندية بجانب الدوري المصري مرة.

يغيب عن الاهلى أمام الطلائع الليلة كل من محمود كهربا وكريستو وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمود متولي وحمزة علاء لأسباب فنية وبيرسي تاو وعمر كمال وعلى معلول ومصطفى مخلوف بسبب الاصابة، وأنتوني موديست عقب نهاية عقده، فيما عاد كلا من رضا سليم وكريم نيدفيد للقائمة.



وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الطلائع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمود الزنفلي.



خط الدفاع: كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - محمد هاني.



خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أكرم توفيق - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم.



خط الهجوم: وسام أبو علي