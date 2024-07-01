شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام الطلائع.. الشحات وعبد القادر ووسام فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الاهلى نظيره طلائع الجيش فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري، وهي المباراة التي يرغب خلالها المارد الأحمر فى الفوز من أجل مواصلة الانتصارات المحلية لمواصلة الزحف نحو قمة الدوري والحفاظ على لقب البطولة المحلية.



ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الطلائع مكوناً من:



حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني- محمد عبد المنعم- ياسر إبراهيم- كريم فؤاد

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات - أحمد عبد القادر - وسام أبو علي

وتعد مباراة الأهلى والطلائع مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.



وعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.