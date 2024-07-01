الامارات | منتخب الإمارات للشباب يواجه الأردن في نصف نهائي "الديار العربية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه المنتخب الإماراتي الشاب لكرة القدم شقيقه الأردني في نصف نهائي بطولة الديار العربية، مساء بعد غد الأربعاء، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية، في تمام الساعة السادسة مساء.

واختتم المنتخب الدور الأول للبطولة متصدرا للمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، وبفارق المواجهات المباشرة مع منتخب سوريا (الثاني) وله عدد النقاط نفسها، يليهما منتخب فلسطين (الثالث) وله 4 نقاط، ثم البحرين (الرابع) وفي رصيده نقطة واحدة.

وضمن منتخبنا التأهل للدور الثاني للبطولة بعد فوزه في الجولتين الأولى والثانية على البحرين (3-1) وسوريا (3-0) على التوالي، بينما خسر من منتخب فلسطين أمس بهدف دون رد.