بخاري التقى البيسري وبحثا بأبرز التطورات السياسية وتعزيز التعاون الأمني بين لبنان والسعودية

أشارت السّفارة السّعوديّة لدى لبنان، إلى أنّ "السّفير ​وليد بخاري​ التقى في مقرّ إقامته في اليرزة، المدير العام للأمن العام اللّبناني بالإنابة اللّواء ​الياس البيسري​"، موضحةً أنّه "جرى خلال اللّقاء البحث في أبرز التطوّرات السّياسيّة الرّاهنة على السّاحتَين اللّبنانيّة والإقليميّة، بالإضافة إلى سبل تعزيز التّعاون الأمني بين البلدين الشّقيقين، وعدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك".

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