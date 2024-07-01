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وزير الرياضة يهنئ لاعبي منتخب ألعاب القوى بعد التأهل لأوليمبياد باريس

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ياسر رشاد - القاهرة - قدم وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، التهنئة إلى الاتحاد المصري لألعاب القوى، بعد أن ضمن خماسي منتخب مصر لألعاب القوى تواجدهم رسميًا بدورة الألعاب الأولمبية باريس.

وحسم التأهل كل من إيهاب عبدالرحمن ومصطفى محمود عبدالخالق تأهلهما في لعبة رمي الرمح بالإضافة إلى مصطفى الجمل في لعبة رمي المطرقة، ومصطفى عمرو ومحمد مجدي في دفع الجلة.

وأكد وزير على الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة خلال الفترة الراهنة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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