التشكيل الوزاري الجديد.. 10 معلومات عن وزير الشباب والرياضة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشفت قناة "إكسترا نيوز"، تفاصيل التشكيل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ومن المقرر أن تؤدي الحكومة اليمين الدستوري أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء.

وقرر الرئيس السيسي، قبل نحو شهر، تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، وقرر مدبولي تجديد الثقة في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفقا لما ذكرته قناة "إكسترا نيوز".

10 معلومات عن وزير الشباب والرياضة

وبعد تجديد الثقة في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نعرض 10 معلومات عنه وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء:

1-اسمه كاملا، أشرف صبحي عامر

2-ولد يوم 14 أبريل 1968 (56 عاما)

3-حصل على بكالوريوس التربية الرياضية من كلية التربية الرياضية جامعة حلوان عام 1989

4-حصل على درجة الماجستير في العلاقات العامة والإدارة الرياضية من جامعة حلوان 1994

5-حصل على دكتوراه الإدارة الرياضية من جامعة حلوان وجامعة آتوا الكندية 2000

6-عضو بمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم (2004 - 2009)

7-رئيس اللجنة التسويقية للبطولة العربية للجامعات عام 2010

8-المدير التنفيذي لنادي بني ياس الإماراتي (2009 - 2010)

9-رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي (يناير 2012 - أغسطس 2014)

10-كلف للعمل كمساعد لوزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز في حكومة كمال الجنزورى، منذ أغسطس 2014 وحتى مارس 2016