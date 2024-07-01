مواعيد مباريات اليوم (الاثنين) في بطولة أوروبا والقنوات الناقلة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من ميونيخ: إنها أمسية النجوم المتألقة والأسماء اللامعة، حيث يترقب الملايين من عشاق الكرة الأوروبية ماذا سيفعل كيليان مبابي مع فرنسا، وهل يمكن لكيفين دي بروين الوقوف في وجهه وقيادة بلجيكا للفوز؟ كما تتعلق الأنظار من جديد بالنجم الأسطوري كريستيانو رونالدو ومنتخب البرتغال الذي سيكون في مواجهة سلوفينيا بحارسها العملاق يان أوبلاك.

مباريات اليوم (الأحد) في دور الـ 16 للبطولة الأوروبية (بتوقيت السعودية):

7:00 مساء.. فرنسا- بلجيكا- beIN Sports HD Max1 - حسن العيدروس

10:00 مساء.. البرتغال- سلوفينيا beIN Sports HD Max2- خليل البلوشي