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مواعيد مباريات اليوم (الاثنين) في بطولة أوروبا والقنوات الناقلة

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الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من ميونيخ: إنها أمسية النجوم المتألقة والأسماء اللامعة، حيث يترقب الملايين من عشاق الكرة الأوروبية ماذا سيفعل كيليان مبابي مع فرنسا، وهل يمكن لكيفين دي بروين الوقوف في وجهه وقيادة بلجيكا للفوز؟ كما تتعلق الأنظار من جديد بالنجم الأسطوري ومنتخب البرتغال الذي سيكون في مواجهة سلوفينيا بحارسها العملاق يان أوبلاك.

مباريات اليوم (الأحد) في دور الـ 16 للبطولة الأوروبية (بتوقيت ):

7:00 مساء.. فرنسا- بلجيكا- beIN Sports HD Max1 - حسن العيدروس

10:00 مساء.. البرتغال- سلوفينيا beIN Sports HD Max2- خليل البلوشي

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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