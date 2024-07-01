تشيلسي يعلن تعاقده مع مهاجم برشلونة رسميًا

أعلن نادي تشيلسي عن تعاقده بشكل رسمي مع مارك جويو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانضم جويو إلى صفوف تشيلسي بعد أن تم تفعيل الشرط الجزائي في عقد مارك جويو من برشلونة بمبلغ 6 مليون يورو وبعقد يمتد حتى صيف 2030.

وعلق مارك جويو المهاجم الإسباني صاحب الـ18 عامًا على توقيعه على عقود انضمامه إلى صفوف تشيلسي، اليوم الإثنين.

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وأوضح جويو: “أنا سعيد للغاية بسبب التوقيع لتشيلسي، لقد واجهت صعوبة في النوم قبل الرحلة إلى هنا لأنني كنت متحمسًا للغاية، منذ أن كنت صغيرًا، كان حلمي هو اللعب في الدوري الإنجليزي”.

وأضاف لاعب تشيلسي الجديد: “الآن لدي الفرصة للمجيء إلى هنا في تشيلسي وسأعمل بأقصى ما أستطيع من أجل النجاح من أجل”.