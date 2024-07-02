شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية للاعبى الزمالك واستبعاد الأساسيين من التقسيمة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الإثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعبون هذه الفقرة تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب فقرة بالكرة.

فيما أدى لاعبو الفريق فقرة فنية خاصة وركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تطبيق بعض الجوانب الفنية استعداداً للمباراة المقبلة قبل خوض تقسيمة فنية.

وفضل المدير الفني منح راحة للاعبين الأساسيين الذين شاركوا في المباراة السابقة أمام سيراميكا من التقسيمة الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، بإستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.