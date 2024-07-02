لاعب الإسماعيلي على رادار الاهلي بطلب من كولر

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الاهلي، طلب التعاقد مع لاعب الإسماعيلي السابق.

ويسعى الاهلي في الفترة الحالية، لتدعيم خط الدفاع، بعد فشل التعاقد مع الجزائري زين الدين بلعيد، وانتقاله للدوري البلجيكي.

وقال إبراهيم فايق عبر برنامجه المذاع على قناة “MBC MASR 2″: مارسيل كولر قد طلب تدعيم خط الدفاع”.

وتابع:” كولر كان يريد ضم زين الدين بلعيد، وبعد ضياع الصفقة وانضمام اللاعب للدوري البلجيكي، أصبحت رغبته الأولى الآن هي التعاقد مع إياد العسقلاني مدافع الإسماعيلي السابق”.

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وواصل:” لجنة الكرة بالنادي الاهلي تدرس أمر التعاقد مع اللاعب في الوقت الحالي، لكن هناك صعوبة في الأمر، وهي أن التعاقد مع إياد العسقلاني، رغم أنه لاعب محلي سيكون بالدولار”.

وأختتم:” ولكن إلن تكون أزمة بالنسبة لإدارة الاهلي لأنها فعلتها من قبل وضمت إمام عاشور من ميتلاند الدنماركي بالدولار”.