شبانة لـ بيراميدز: هل تقوم بسحب الاستئناف ضد قرار استكمال لقاء سموحة؟

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الإعلامي محمد شبانة، سؤالًا إلى إدارة نادي بيراميدز بشأن الاستئناف المقدم ضد قرار رابطة الأندية المحترفة باستكمال لقاء سموحة، بعدما خاض اللقاء وحقق الانتصار اليوم 3-2.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "ماذا لو حكم المستشار محمد عبده صالح بأن اللائحة تنص على إعادة المباراة، وفقًا للائحة الموجودة في اتحاد الكرة المصرية، لأن رابطة الأندية اعتمدت على بند يمنحها اتخاذ القرار وفقًا للعدالة التي تراها".

وأضاف: "اللائحة تنص على أن حالة انقطاع الكهرباء يخسر سموحة، أما وفقًا لظروف قاهرة مثل الحريق يتم الغاء اللقاء واعادتها منذ البداية".

وأكمل: "طالما بيراميدز يحسب عن العدالة، عليه ترك الاستئناف من أجل النظر فيه، أم أنه ترك الأستئناف لغرض ما، وكان حال الخسارة على سبيل المثال سوف يطالب بالفوز بها".