شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: تقنية الـ VAR حاضرة بقوة فى لقاء الأهلي والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النتيجة: أربعة أهداف مقابل هدف لصالح الأهلى

حكم الساحة: مصطفى عثمان

مساعد أول: محمد عزاوى

مساعد ثان: محمد مجدى سليمان

حكم رابع: محمد العتبانى

حكام ال VAR: وائل فرحان ومحمود أبو الرجال

فى مباراة الاختبارات السهلة تحكيميا كانت هناك بعض القرارات الصحيحة الإيجابية وبعض القرارات التى تدخل فيها الـVAR والذى كان حاضرا وبقوة لتصحيح بعض الأخطاء التى حدثت بالمباراة، وكانت أبرز حالات المباراة كالآتى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 13 يسجل النادى الأهلى هدفا ويشير المساعد الأول باحتساب الهدف والـVAR يحتسب تسللا والحالة تسلل واضح على لاعب الأهلي أحمد عبد القادر.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 18 مطالبة من لاعبى الأهلى بركلة جزاء نتيجة مخالفة لمس الكرة باليد الحكم يشير باستمرار اللعب، والـVAR يؤكد صحة القرار ولا توجد ركلة الجزاء نتيجة وضع اليد الطبيعي.

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 25 مطالبة أخرى بركلة جزاء لصالح الأهلى نتيجة لمس الكرة باليد داخل صندوق الداخلية والحكم يشير باستمرار اللعب، والقرار صحيح لا توجد مخالفة نتيجة وضع اليد الطبيعي.

الحالة الرابعة: مطالبة ثالثة بركلة جزاء نتيجة لمس الكرة باليد، الحكم لم يحتسب والـVAR يستدعيه ويعود باحتساب ركلة جزاء صحيحة، اليد خارج نطاق الجسم.

اللياقة البدنية: بذل الحكم مجهودا كبيرا فى استغلال عناصر اللياقة البدنية بشكل صحيح بداية من التحمل العام إلى تحمل السرعة والسرعة القصوى عند اللزوم، وكانت هناك تحركات وتمركزات وقراءة للعب جيدة.

العقوبات الانضباطية: كانت هناك بعض المخالفات التى تستحق بطاقات وذلك لم يحدث نتيجة اختلاف المعايير فى عنصرى الإهمال والتهور.

الحكام المساعدون: تميز للحكم محمد مجدى سليمان فى الاختبارات الصعبة فى كل حالات التسلل، والمساعد الأول يؤخذ عليه عدم ربط لحظة لعب الكرة وموقف التسلل فى هدف الأهلى الأول الملغى.

حكام الـVAR: تدخل فى حالة استدعاء الحكم لاحتساب ركلة جزاء لصالح الداخلية وإلغاء هدف الأهلى الأول

تميز الـVAR كان الأبرز فى هذه المباراة.