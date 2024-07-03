جيرارد: أتمنى ضم ميسي لـ الاتفاق السعودي ورونالدو ظاهرة ويتوقع المتوج بلقب يورو 2024

كشف الأسطورة ستيفن جيرارد نجم فريق ليفربول السابق، عن أمنيته في ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لفريق الاتفاق، وتوقعاته بشأن منتخب إنجلترا في يورو 2024.

وقال الأسطورة ستيفن جيرارد نجم ليفربول السابق خلال حواره فى برنامج الكورة مع فايق المذاع علي قناة” MBC MASR 2″:” بالتأكيد اختيار صعب بين رونالدو وميسي بسبب تاريخهم الكبير فى كرة القدم علي مدار السنوات الماضية”.

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وواصل:” أرى أن كريستيانو رونالدو لاعب عظيم علي المستوي الفردي، بينما ميسي علي المستوي الجماعي، ولكن الثنائي رائع بكل تأكيد”.

وأضاف:” رونالدو مثال رائع بأن يحتذى به أي لاعب للاستمرار فى النجاح مع كرة القدم هو ظاهرة، ولكن اتمنى ضم ميسي للاتفاق”.

واختتم حديثه عن منتخب إنجلترا:” منتخب إنجلترا عليه الفوز أمام منتخب فرنسا فى نصف النهائي من أجل تحقيق يورو 2024 اتمنى ذلك”.