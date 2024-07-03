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جيرارد: أتمنى ضم ميسي لـ الاتفاق السعودي ورونالدو ظاهرة ويتوقع المتوج بلقب يورو 2024

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ستيفن جيرارد - الاتفاق السعودي

ستيفن جيرارد - الاتفاق السعودي

كشف الأسطورة ستيفن جيرارد نجم فريق السابق، عن أمنيته في ضم النجم الأرجنتيني ليونيل لفريق الاتفاق، وتوقعاته بشأن منتخب إنجلترا في يورو 2024.

وقال الأسطورة ستيفن جيرارد نجم ليفربول السابق خلال حواره فى برنامج الكورة مع فايق المذاع علي قناة” MBC MASR 2″:” بالتأكيد اختيار صعب بين رونالدو وميسي بسبب تاريخهم الكبير فى كرة القدم علي مدار السنوات الماضية”.

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وواصل:” أرى أن لاعب عظيم علي المستوي الفردي، بينما ميسي علي المستوي الجماعي، ولكن الثنائي رائع بكل تأكيد”.

وأضاف:” رونالدو مثال رائع بأن يحتذى به أي لاعب للاستمرار فى النجاح مع كرة القدم هو ظاهرة، ولكن اتمنى ضم ميسي للاتفاق”.

واختتم حديثه عن منتخب إنجلترا:” منتخب إنجلترا عليه الفوز أمام منتخب فرنسا فى نصف النهائي من أجل تحقيق يورو 2024 اتمنى ذلك”.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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