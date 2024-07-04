تقرير إنجليزي: "صلاح دعم قرار ليفربول برفض انضمامه إلى منتخب مصر الأولمبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشفت صحيفة "ليفروبول إيكو" الإنجليزية، موقف المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، من رفض النادي انضمامه إلى المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية بباريس.

وذكرت الصحيفة أن محمد صلاح غير منزعج من قرار ليفربول يرفض مشاركته في أولمبياد باريس، وجاء قرار النادي بدعم كامل من اللاعب.

وأضافت: "منتخب مصر الأولمبي أصبح مستسلما لعدم وجود محمد صلاح معهم في دورة الألعاب الأوليمبية في باريس، ويحتفظ الريدز الآن باللاعب في صفوفهم طوال فترة الإعداد".

وتبدأ منافسات كرة القدم للرجال في الألعاب الأولمبية، في 24 يوليو الحالي، وتستمر حتى يوم 9 أغسطس، أي قبل 8 أيام فقط من انطلاق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يبدأه الريدز خارج أرضه ضد إيبسويتش تاون.