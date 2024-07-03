شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة راحة اليوم من التصفيات المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

يحصل منتخب كرة السلة رجال على راحة اليوم الأربعاء من منافسات التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والتي تقام باليونان في الفترة من 2 إلى 7 يوليو الجارى.

وخاض منتخب السلة أولى مبارياته أمام جمهورية الدومينيكان، على أن يلتقى غدا الخميس مع اليونان صاحب الأرض.

وتضم قائمة المنتخب كلاً من، أحمد عادل، كريم الجيزاوى، باتريك جاردنر، يوسف شحاتة، عمرو الجندى، هيثم كمال، يوسف رفعت، أنس أسامة، عمر الشيخ، خالد عبد الناصر، عمر هشام ، وعمر طارق.

وخاض المنتخب معسكرا خارجيا فى لاتفيا خاض خلاله 3 مباريات ودية أمام منتخبات لاتفيا والكاميرون، بالإضافة إلى جورجيا.

ويرأس بعثة المنتخب مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة وأيمن عودة عضو مجلس إدارة الاتحاد مديراً للفريق، وينضم اليهم عمرو مصيلحي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد فتحي عضو مجلس الإدارة على نفقتهم الخاصة.