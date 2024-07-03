مانشستر يونايتد يقترب من الاعلان عن اول صفقاته الصيفية

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت صحيفة ذي صن البريطانية ان نادي مانشيستر يونايتد سيعلن خلال الساعات القادمة عن ضم مهاجم نادي بولونيا الايطالي جوشوا زيركيزي ليكون اولى صفقات مانشيستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية .

وكان جوشوا زيركيزي قد برز في الموسم الماضي مع فريق بولونيا الايطالي الذي نجح في التأهل لدخول منافسات دوري ابطال اوربا في الموسم المقبل وهو ما دفع المدير الفني الهولندي ايريك تين هاج لطلب ضم زيركيزي ليكون اهم صفقات مانشيستر يونايتد في الانتقالات الصيفية الى جانب لاعب مانشيستر يونايتد ماتياس دي ليخت .

وقالت صحيفة ذي صن ان الاعب يستعد حاليا لتوقيع تعاقدا مع نادي مانشيستر يونايتد لمدة خمس سنوات خلال الساعات القادمة وان مانشيستر يونايتد سيقوم بدفع قيمة الشرط الجزائي لنادي بولونيا الايطالي وقيمته 34 مليون يورو .

يذكر ان تكهنات اخرى اشارت الى محاولة مانشيستر يونايتد لضم مهاجم اخر هو مايكل اوليسي مهاجم كريستال بالاس الا ان الاعب اقترب من الانتقال الى صفوف بايرن ميونخ الالماني الذي سيدفع القيمة المطلوبة من نادي كريستال بالاس والتي تبلغ 60 مليون يورو .