الامارات | البرازيل تواصل نتائجه المخيبة في كوبا أمريكا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتفت البرازيل بالتعادل مع كولومبيا 1-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، أمام سبعين ألف متفرّج في سانتا كلارا (كاليفورنيا)، لتضرب موعدا صعبا مع الأوروغواي القوية في الدور ربع النهائي.

وكانت البرازيل التي تعادلت افتتاحاً أمام كوستاريكا بنتيجة مخيّبة 0-0 ثم عوّضت بتحقيقها فوزاً كبيراً على الباراغواي 4-1، بحاجة لتحقيق النقاط الثلاث لتخطي كولومبيا وتصدّر المجموعة الرابعة.

بيد أن الهدف الافتتاحي لرافينيا من ضربة حرّة رائعة (12) لم يكن كافياً، في ظل معادلة دانيال مونيوس قبل الدخول إلى غرف الملابس (45+2)

مع ختام مباريات المجموعة رفعت كولومبيا رصيدها إلى سبع نقاط لتلاقي بنما في دور الثمانية، فيما حلّت البرازيل ثانية بخمس نقاط لتضرب مواجهة نارية مع الأوروغواي حاملة اللقب 15 مرة قياسية بالتساوي مع الأرجنتين.

وكانت الأوروغواي، بقيادة المدرّب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، قد حققت ثلاثة انتصارات في الدور الأول على بنما، الولايات المتحدة وبوليفيا.

وفي الوقت عينه، لم يكن فوز كوستاريكا على الباراغواي 2-1 كافياً لبلوغ ربع النهائي، إذ تخلّفت بفارق نقطة عن البرازيل.