الامارات | الاتحاد الأوروبي يكشف عن أسعار تذاكر "يورو السيدات"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن أن أسعار التذاكر لمباريات كأس أمم أوروبا (يورو 2025) للسيدات في سويسرا، ستتراوح بين 25 إلى 90 فرنك سويسري (27.7 إلى 100 دولار) وسيتم طرحها للبيع بدءاً من أول أكتوبر المقبل.

وأشار "يويفا" إلى أنه سيتم طرح 720 ألف تذكرة للجماهير مع توفير انتقالات مجانية في جميع أنحاء البلاد في أيام المباريات.

وتنطلق بطولة يورو 2025 يوم الثاني من يوليو (تموز) 2025 في بازل وتقام المباراة النهائية في 27 من نفس الشهر في ذات المدينة، علماً بأن مدن بيرن وجنيف وسانت جالين وزيوريخ ولوكيرن وسيون وثون ستشارك في استضافة البطولة.

وتبلغ أسعار تذاكر مباريات دور المجموعات ودور الثمانية 25 و40 فرنك سويسري فيما تبلغ أسعار تذاكر الدور قبل النهائي 25 و40 و70 فرنك سويسري، مقابل 30 و60 و90 فرنك سويسري لتذاكر المباراة النهائية.

وتقام قرعة البطولة يوم 16 ديسمبر وتحمل إنجلترا لقب البطولة.