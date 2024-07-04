مبابي: أرغب في التأهل إلى نصف نهائي أمم أوروبا.. ورونالدو لاعب فريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أثنى النجم الفرنسي كليان مبابي، على قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل اللقاء الذي سيجمع بينهما غداً، في إطار منافسات ربع نهائي أمم أوروبا.

ويلاقي المنتخب الفرنسي نظيره منتخب البرتغال غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "فولكس بارك ستاديون" بألمانيا.

وقال مبابي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم: "لن يأتي لاعب مثل كريستيانو رونالدو، فهو لاعب رائع وشرف لي اللاعب أمامه".

وأضاف: "قصة كريستيانو رونالدو وأرقامه مع ريال مدريد هي أرقام فريدة من نوعها، وكل ما أستطيع فعله هو الثناء عليه، ولكني سأذهب إلى ريال مدريد لكتابة تاريخ خاص بي".

واختتم مبابي تصريحاته: "مع كامل احترامي لكريستيانو رونالد، ولكنني أتمنى ألا يكون سعيداً غداً، بسبب رغبتي في الصعود إلى نصف نهائي اليورو".

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