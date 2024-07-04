الامارات | ليون يضمّ السنغالي نياخاتيه من نوتنغهام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع الدولي السنغالي موسى نياخاتيه عقدا لمدة أربع سنوات مع ليون قادماً من نوتنغهام فورست الإنجليزي، حسب ما أعلن النادي الفرنسي، وتوصل المدافع المولود في فرنسا والذي رحل قبل عامين على نهاية عقده مع النادي الإنجليزي، الى اتفاق مع ليون مقابل 31 مليون يورو (33.5 مليون دولار أميركي) ويستمر حتى 2028.

ويعود نياخاتيه الى فرنسا حيث استهل ابن الـ 28 عاما مسيرته كلاعب في صفوف ليل، قبل ان ينتقل الى فالنسيان في موسم 2014-2015 ومتز في عام 2017.

وخلال مسيرته، لعب ايضا في صفوف ماينتس الالماني مقابل 10 ملايين يورو عام 2018، حيث حمل شارة القائد وخاض 128 مباراة بقميصه على مدار أربعة مواسم.

وانضم المدافع السنغالي الى صفوف فوريست عام 2022 وخاض معه 37 مباراة، وساعده مرتين على البقاء في الدوري الممتاز الذي عاد اليه النادي بعد غياب لـ 23 عاما.

وقال النادي الإنجليزي في بيان "نتمنى لموسى كل التوفيق في المستقبل ونشكره على مساهماته خلال فترة وجوده في النادي".

خاض نياخاتيه 11 مباراة دولية مع السنغال منذ 2023، بعد ان مثّل منتخب فرنسا على مستوى الناشئين.

وتأتي صفقة انضمامه بعد 24 ساعة من إعلان ليون عن تمديد عقد المدرب بيار ساج حتى عام 2026.

وتولى ساج (45 عامًا) تدريب الفريق عقب اقالة الإيطالي فابيو غروسو في نوفمبر 2023، بينما كان يحتل بطل فرنسا سبع مرات المركز الأخير برصيد سبع نقاط فقط.