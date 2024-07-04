النني يقترب من الدوري السعودي عبر هذا النادي

يحظى الدولي المصري محمد النني، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي السابق، باهتمام أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة الرياضية أن نادي الخلود السعودي الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين يبحث إمكانية الحصول على خدمات محمد النني صاحب الـ31 عامًا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان النني قد رحل عن صفوف أرسنال في نهاية الموسم الماضي بعد انتهاء عقده، بعد أن قضى في صفوفه 8 أعوام.

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وشارك الدولي المصري في 161 مباراة مع الجانرز وسجل خلالهم 6 أهداف، وحصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية.

جدير بالذكر أن القيمة السوقية للنني تبلغ 3ملايين يورو ونصف المليون وفقًا لموقع «ترانسفيرماركت» العالمي.