شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 4 – 7 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 – 7 – 2024 فى مقدمتها ، الزمالك يحصل على رخصة المشاركة الأفريقية بعد تسويته قضية مع اللاعب المغربي خالد بوطيب.

الأهلي يواصل مطاردة بيراميدز على قمة الدورى برباعية في الداخلية

واصل فريق الأهلي رحلة تضييق الخناق على قمة الدوري مع المتصدر بيراميدز بعدما حقق فوزاً كبيراً على الداخلية بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على استاد القاهرة في الجولة التاسعة والعشرين لـ بطولة الدوري الممتاز .

التعادل السلبى يحسم مواجهة الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش بالدوري

تعادل فريق الاتحاد السكندري مع نظيره طلائع الجيش، سلبيا في المباراة التي جمعت الفيريقين، اليوم الخميس، ضمن الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" على استاد جهاز الرياضة العسكري.

مصر مع كاب فيردي وموريتانيا وبتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب

أسفرت قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والتي سوف يستضيفها المغرب، خلال الفترة من21 ديسمبر 2025، حتى 18 يناير من عام 2026 ، عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة وتضم معها منتخبات كاب فيردي وموريتانيا و بتسوانا.

حسام حسن: جاهزون لتصفيات أمم أفريقيا والكرة الأفريقية تتطور

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على مجموعة المنتخب التي يتواجد بها بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب و تضم منتخبات " كاب فيردي و موريتانيا و بتسوانا بأنها جيدة.

إبراهيم حسن:مستعدون لكل الظروف فى تصفيات أفريقيا ولا يوجد منتخب صغير الآن

أكد إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطنى،أن الفريق مستعد وجاهز لكل الظروف في المباريات الخاصة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 المقرر إقامتها بالمغرب، وأيا كانت المنتخبات المتواجدة معنا في المجموعة فأننا نلعب دائما للفوز و تحقيق نتائج إيجابية .

”الخليج 365” ينشر قائمة المنتخب الأولمبي وسبب تأجيل إعلانها

أرسل الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، القائمة النهائية للمشاركة في الأولمبياد أمس الأربعاء، والتي حصل "الخليج 365"عليها قبل دخول المنتخب معسكره المغلق ببرج العرب بالإسكندرية يوم 5 يوليو استعدادا لـ أولمبياد باريس 2024.

الزمالك يحصل على الرخصة الأفريقية من "كاف" بعد سداد مستحقات بوطيب.. مستند

حصل نادى الزمالك على رخصة المشاركة الأفريقية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف وذلك بعد سداد مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.