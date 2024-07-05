شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة مصر.. 4 مواجهات تاريخية جمعت الفراعنة وبوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر منتخب بوتسوانا من أكثر المنتخبات التي واجهها المنتخب الوطني ضمن منافسات المجموعة الثالثة في تصفيات أمم أفريقيا 2025، بعد سحب القرعة ظهر اليوم في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة مع كل من بوتسوانا وموريتانيا والرأس الأخضر، ليبدأ الفراعنة مشوار التصفيات للتأهل إلى البطولة التي تقام في المغرب بين شهرى ديسمبر 2025 ويناير 2026.

ومن المقرر أن تتم إقامة مباريات التصفيات بالكامل قبل نهاية العام الجارى، حيث تقام 6 جولات في الربع الأخير من العام، حيث تبدأ في سبتمبر وتنتهى في نوفمبر.

تاريخيا، سبق للمنتخب الوطني أن خاض 4 مباريات أمام بوتسوانا طوال تاريخ مواجهات المنتخبين.

في تصفيات أمم أفريقيا التقى منتخب مصر مع نظيره البوتسواني مرتين، الأولى في 2014 وتعادل الفراعنة سلبيا في جابورون، قبل الفوز في اللقاء الآخر الذي أقيم بالقاهرة، بهدف دون رد سجله محمد فضل.

وفي تصفيات أمم إفريقيا لعام 2015، نجح المنتخب الوطني في الفوز على نظيره البوتسواني في المباراتين بنتيجة هدفين دون رد في المباراتين.